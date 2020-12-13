Украину накроют мокрый снег и дождь: погода на 13 декабря

В Украине, 13 декабря почти по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, кроме Закарпатья, Крыма, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По данным синоптиков в ближайшее время украинцам не стоит ждать мороза, а напротив столбики термометров во всех областях поднимутся выше отметки ноль, теплее всего будет в южных областях и в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +10…+12 градусов. В Херсонской и Одесской областях, а также на Запорожье – +7…+9 градусов.

Стоит отметить, по данным синоптиков наибольший холод ждет жителей восточных регионов, а также Киевской области, на термометре будет только 0…+2.

Погода в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – 1…+3

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – 2…+4

Луцк – 3…+5

Ровно – 3…+5

Житомир – +1…+3

Винница – 2…+4

Одесса – +7…+9

Николаев – +5…+7

Херсон – +7…+9

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +1…+3

Сумы – + 1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +2…+4

Запорожье – +7…+9

Донецк – 0…+2

Луганск – 0…+2

Харьков – 0…+2

Киев – 0…+2

Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом погоды на декабрь-2020.

По материалам: Подробности