Украину накроют мокрый снег и дождь: погода на 13 декабря
В Украине, 13 декабря почти по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, кроме Закарпатья, Крыма, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По данным синоптиков в ближайшее время украинцам не стоит ждать мороза, а напротив столбики термометров во всех областях поднимутся выше отметки ноль, теплее всего будет в южных областях и в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +10…+12 градусов. В Херсонской и Одесской областях, а также на Запорожье – +7…+9 градусов.
Стоит отметить, по данным синоптиков наибольший холод ждет жителей восточных регионов, а также Киевской области, на термометре будет только 0…+2.
Погода в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – 1…+3
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – 2…+4
Луцк – 3…+5
Ровно – 3…+5
Житомир – +1…+3
Винница – 2…+4
Одесса – +7…+9
Николаев – +5…+7
Херсон – +7…+9
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +1…+3
Сумы – + 1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +2…+4
Запорожье – +7…+9
Донецк – 0…+2
Луганск – 0…+2
Харьков – 0…+2
Киев – 0…+2
Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом погоды на декабрь-2020.
По материалам: Подробности