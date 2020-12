Над турецким городом Бурса образовались облачные «гнезда»

Жители города Бурса, расположенного всеверо-западной Анатолии, Турция, были потрясены видом необычных облаков, создавших внебе лохматые «гнезда». Солнечные лучи, падавшие из-за горной гряды, окрасили атмосферное образование вярко-оранжевый цвет, сообщает Severe Weather.

Wow, spectacular morning lenticular clouds over Bursa, Turkey yesterday, Dec 10th. Thanks toRecep Sever for the report— posted with permission. pic.twitter.com/uhfJHgyXd4

—severe-weather.EU (@severeweatherEU) December11, 2020

Кадры, размещенные пользователями всоциальных сетях, были сняты утром. Облака постепенно меняли свою форму, изкруглых становясь более вытянутыми, затем полностью рассеялись. Этот вид облачности относится клинзовидным или лентикулярным облакам.

Согласно информации Metoffice.gov.uk, линзовидные облака— признак воздушных волн высоко над землей. Такие волны могут присутствовать запределами облаков исуществовать даже тогда, когда облака рассеялись. Наземле они способны вызвать очень сильный порывистый ветер водном месте, при этом неподвижный воздух находится всего внескольких сотнях метров.

©IHA

По материалам: Gismeteo