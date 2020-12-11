Общество
Погода в Украине 12 декабря: местами дожди со снегом, на дорогах гололедица
Всубботу, 12декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, местами постране пройдут кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах удержится гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10м/с, ввосточных областях будет наблюдаться усиление ветра спорывами до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+2…+5 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo