Общество

3 декабря в Украине удержится облачная погода, пройдут дожди со снегом

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Вчетверг, 3декабря, вУкраине прогнозируется преимущественно облачная погода, всеверных областях местами пройдет мокрый снег, вотдельных районах наюге ожидаются кратковременные дожди. Ночью иутром надорогах образуется гололедица.

3 декабря в Украине удержится облачная погода, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

Ветер восточный, 5-9м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…−1 °С, днем температура воздуха составит 0…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+8 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+8 °С.

3 декабря в Украине удержится облачная погода, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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