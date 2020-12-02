Общество
3 декабря в Украине удержится облачная погода, пройдут дожди со снегом
Вчетверг, 3декабря, вУкраине прогнозируется преимущественно облачная погода, всеверных областях местами пройдет мокрый снег, вотдельных районах наюге ожидаются кратковременные дожди. Ночью иутром надорогах образуется гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, 5-9м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…−1 °С, днем температура воздуха составит 0…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+8 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo