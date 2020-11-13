Общество

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 14 ноября ожидается туман

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

14ноября ночью иутром взападных областях местами ожидается туман, видимость снизится до200-500м (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 14 ноября ожидается туман

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 14 ноября ожидается туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Шмыгаль – о карантине: Решения Кабмина должны выполнять все мэры и главы ОГА

Шмыгаль – о карантине: Решения Кабмина должны выполнять все мэры и главы ОГА

46 минут ago

Не все они отмороженные. Лукашенко вступился за отчисленных по его приказу студентов

1 час ago
Photo of Рынок платежей будет регулироваться по-новому — НБУ

Рынок платежей будет регулироваться по-новому — НБУ

1 час ago
Photo of «Просто секс»: певица MARUV презентовала чувственный клип (ВИДЕО)

«Просто секс»: певица MARUV презентовала чувственный клип (ВИДЕО)

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button