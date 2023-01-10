Страны НАТО наращивают оборонное производство, чтобы защититься и помогать Украине — Столтенберг

10.01.2023 18:35

Укринформ

Решение союзников использовать свои запасы военного оборудования и боеприпасов для поддержки Украины было правильным, ведь этим они в то же время защищали собственные интересы в сфере безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа о координации усилий ЕС и НАТО по пополнению арсеналов, которые были использованы для поддержки Вооруженных сил Украины.

«Союзники по НАТО и члены ЕС использовали свои запасы, чтобы предоставить помощь Украине, и это правильная вещь, которую нужно было сделать, поэтому это также касается нашей безопасности. Мы должны использовать для этого наши возможности, запасы и орудия. Я всегда говорю союзникам, если им приходится выбирать между всеми требованиями НАТО относительно имеющихся военных запасов и возможностей — в этом случае важнее поддержать Украину», — заявил руководитель Альянса.

Он отметил, что страны-члены НАТО и ЕС предоставили Украине беспрецедентный уровень военной поддержки и использовали для этого собственные запасы. Единственным путем для их возобновления является наращивание оборонного производства. Исходя из этого, министры обороны стран НАТО во время прошедшей встречи приняли решение нарастить запасы вооружения и боеприпасов, чтобы быть в состоянии защитить собственную территорию и в то же время продолжить помощь Украине. При этом НАТО тесно координирует свои усилия с ЕС и имеет прямой контакт с оборонной промышленностью.

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«Цель – обеспечить нашу возможность в дальнейшем поддерживать Украину и усилить помощь. Мы видели, что россия готова к тяжелым потерям в Украине, и мы не должны ее недооценивать. Они (россияне – ред.) мобилизовали больше войск, накапливают больше вооружения и боеприпасов. Они готовы нести потери, но продолжать войну. Нет никаких признаков, что президент путин меняет общие цели своей жестокой войны против Украины. Поэтому мы должны быть готовы к длительному противостоянию, должны продолжать поддержку Украины. Очень важное послание от сегодняшней встречи – что мы, ЕС и НАТО, объединены в этом и вместе поддерживаем Украину», — подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщалось, ЕС и НАТО подписали двустороннюю Декларацию о партнерстве, которая определит сотрудничество между организациями в последующие годы. В церемонии подписания в брюссельской штаб-квартире НАТО приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По материалам: Укринформ