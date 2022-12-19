«Харьковские соглашения»: правоохранители завершили расследование против Януковича и Азарова

19.12.2022 13:33

Укринформ

Правоохранители завершили расследование против бывших президента и премьер-министра Украины, подозреваемых в государственной измене в связи с заключением так называемых "Харьковских соглашений" в пользу россии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Телеграме, передает Укринформ.

"Расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины «О международных договорах Украины», 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополь. В свою очередь экс-председатель правительства в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины так называемых «Харьковских соглашений» в пользу российской федерации», — говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск рф на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил российской федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополь.

Подчеркивается, что оккупация полуострова предоставила возможность россии осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники, вооруженных сил чф, а также образование новых воинских частей и подразделений вооруженных сил. Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

В связи с укрывательством подозреваемых на территории государства-агрессора следователями ГБР осуществлялось специальное досудебное расследование, отмечается в сообщении.

Ныне материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления, подчеркнули в ОГП.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 28 января 2021 года объявило подозрение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в совершении госизмены из-за подписания с россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования черноморского флота рф в Крыму.

В марте 2021 года такое же подозрение сообщили премьер-министру во времена Януковича Николаю Азарову.

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Янукович 21 апреля 2010 года в Харькове подписал с дмитрием медведевым, который был в то время президентом россии, соглашение, согласно которому срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе продлен с 2017 по 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если одна из сторон не выскажет возражения.

По материалам: Укринформ