Распространяя ложь о биологическом оружии, рф готовит основу для его применения – Украина в ООН

Распространяя ложь о биологическом оружии, рф готовит основу для его применения – Украина в ООН

28.10.2022 00:52

Укринформ

В течение двух последних дней россия потребовала созыва трех заседаний Совета Безопасности с единственной целью – распространять свою пропаганду и дезинформацию, сознательное злоупотребление ответственностью СБ по поддержанию международного мира и безопасности.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном россией для обсуждения «военно-биологической деятельности США в Украине».

Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, Гайовишин подчеркнула, что «Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие».

По ее словам, Украина готова к приему группы международных независимых экспертов для обеспечения прозрачности деятельности лабораторий общественного здоровья после того, как россия прекратит полномасштабную агрессивную войну и выведет своих военных с территории нашего государства.

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Распространяя ложь, российская федерация закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.

«Это угроза, к которой следует относиться серьезно. Украина обращается к международному сообществу с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия», — добавила заместитель постпреда.

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Как сообщал Укринформ, ранее россия направила в Совбез «проект резолюции» о создании комиссии для расследования «деятельности биолабораторий США в Украине», а также «жалобы» по их деятельности.

В четверг члены Совбеза в закрытом режиме провели консультации по требованию россии относительно якобы подготовки «грязной бомбы» в Украине.

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В среду россия инициировала заседание Совбеза ООН, на котором распространяла дезинформацию об иранских дронах, которые она использует против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

По материалам: Укринформ