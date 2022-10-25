Штайнмайер приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения рф

Штайнмайер приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения рф

25.10.2022 08:14

Укринформ

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство DPA.

Штайнмайер, прибывший в Киев поездом во вторник утром, позже в этот день должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это его третья попытка приехать в Киев. На прошлой неделе он отложил планируемую поездку в Украину по соображениям безопасности.

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Весной Штайнмайер не смог поехать в Киев из-за нежелания украинской стороны видеть его там. Основанием для отмены стала провальная политика Штайнмайера как министра иностранных дел в правительстве Меркель относительно россии. Впоследствии летом Президент Украины Владимир Зеленский пригласил федерального президента посетить украинскую столицу.

Штайнмайер публично признал свои ошибки после полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

По материалам: Укринформ