Ткаченко: Победа во Второй мировой – это и наша история, которую никто не перепишет

Ткаченко: Победа во Второй мировой – это и наша история, которую никто не перепишет

04.05.2022 03:36

Укринформ

Победа над нацизмом во Второй мировой войне – это также победа Украины, как и всей объединенной коалиции.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя заявление Верховной Рады о недопустимости присвоения россией победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

«Это наша история, это история цивилизованного мира. россия пытается уничтожить и переписать не только украинскую историю, которая является частью мировых побед, но и присвоить себе победу объединенной коалиции. Украинцы сегодня, как и 77 лет назад, смело воюют за демократический цивилизованный мир. Мы никогда не были захватчиками, за нами правда, а значит эту историю никто не перепишет. Нацизм должен быть наказан и остановлен», – подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал Укринформ, ВР приняла 3 мая заявление о недопустимости монополизации россией победы во Второй мировой войне и необходимости осуждения и победы над путинским режимом.

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Парламент подчеркнул, что преступления рф в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим – осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира.

Также ВР заявила, что после победы в российско-украинской войне Украинское государство и Украинский народ будут достойно чествовать новый государственный праздник победы над современным нацизмом, и это объединит все общество.

По материалам: Укринформ