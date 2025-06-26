Зеленський зробив важливу заяву про Путіна: подробиці

У сучасній системі міжнародних відносин невідворотність покарання за воєнні злочини стає не лише питанням моралі, а й стратегічним елементом безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на ютуб-канал Офісу Президента України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення спеціального трибуналу, спрямованого на розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії, включаючи найвищих посадовців російського керівництва, є лише початковим етапом великого юридичного та політичного процесу, який має призвести до конкретних звинувачень і судових вироків.

Під час свого виступу глава держави наголосив, що особливе місце у цьому процесі займає російський лідер Володимир Путін.

За його словами, повна відповідальність за ініціювання і ведення війни, яка призвела до масових страждань і руйнувань, має бути закріплена не лише політично чи морально, а й на рівні міжнародного права. Саме тому створення трибуналу є не символічною дією, а юридичним інструментом, що відкриває шлях до встановлення прецеденту глобальної відповідальності.

Президент підкреслив, що політична співпраця між країнами, які поділяють демократичні цінності і засуджують військову агресію, є критично необхідною для функціонування майбутнього судового органу.

Він закликав членів Парламентської асамблеї Ради Європи не знижувати рівень залученості до цього процесу, продовжуючи демонструвати лідерство в просуванні механізмів міжнародного правосуддя.

Разом із тим Володимир Зеленський звернув увагу на критику деяких політичних аналітиків, які ставлять під сумнів доцільність фокусування на судових процесах у період активних бойових дій. Вони наполягають на концентрації ресурсів виключно на військовій підтримці та постачанні технологій.

Президент, однак, наголосив, що військова допомога, санкційний тиск та міжнародна ізоляція агресора є лише однією складовою. Інша — це встановлення правової істини, яка унеможливить повторення аналогічної агресії в майбутньому.

На цьому фоні стало відомо, про що розмовлятимуть Трамп і Зеленський у Гаазі.