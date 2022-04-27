Никто после трагедии на ЧАЭС не создал таких угроз для ядерной безопасности, как россия – Зеленский

Никто после трагедии на ЧАЭС не создал таких угроз для ядерной безопасности, как россия – Зеленский

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27.04.2022 01:22

Укринформ

Ни одно государство после трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году не создало столь масштабных угроз для ядерной безопасности Европы и мира, которые сейчас создала российская федерация.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ни одно другое государство мира после 1986 года не создало столь масштабных угроз для ядерной безопасности, которые создала россия своей агрессией против Украины, начиная с 24 февраля», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что рф не имеет права превращать атомную энергетику в оружие и шантажировать мир применением ядерного оружия. По мнению Зеленского, поскольку такие заявления со стороны российских властей раздаются открыто, за это должно быть наказание.

Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны МАГАТЭ и всего международного сообщества усилий Украины по обеспечению ядерной безопасности в государстве.

"Вместе мы должны остановить ядерный шантаж со стороны россии и восстановить фундаментальные принципы ядерной безопасности и мирного использования ядерной энергии", – подчеркнул Президент Украины.

Как сообщал Укринформ, 26 апреля в Киеве с визитом находился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

26 апреля – годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Со дня трагедии прошло 36 лет. Сегодня российские ракеты пролетели непосредственно над блоками трех украинских АЭС – Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ