Медведчук просит Зеленского и путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Медведчук просит Зеленского и путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя

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18.04.2022 13:22

Укринформ

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины и президенту рф с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграме, передаёт Укринформ.

"Я хочу обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту рф владимиру путину с предложением обменять меня на защитников и жителей Мариуполя, которые находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал он.

Как сообщалось, агрессия россии повлекла в Мариуполе одну из самых больших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию рф и сознательно разрушают город. Мариупольский городской голова ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.

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СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ рф пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала его на выезде из Киевской области.

По материалам: Укринформ