Чи буде наступ РФ з боку Білорусі: Сирський дав відповідь

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності збереження повної боєготовності українського війська вздовж північного кордону, особливо в напрямку білоруського вектору.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин.

У своїй заяві він підкреслив, що вторгнення Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року розпочалося саме з білоруської території. Після масштабних спільних навчань, війська агресора залишилися на території союзної держави і не були повернуті у місця постійної дислокації, що стало передумовою для стрімкого наступу на Київщину.

Сирський не виключає повторення подібного сценарію у перспективі, вказуючи на актуальність ризиків, пов’язаних із використанням території Білорусі як плацдарму для нового етапу військової операції проти України.

Попри те, що наразі не фіксується активного пересування великих формувань армії РФ у північному напрямку, динаміка політичних та військових контактів між Москвою і Мінськом залишає простір для потенційної ескалації.

У цьому контексті, Україна продовжує розширення оборонних рубежів, зміцнюючи укріплення, розвідку та оперативні резерви у прикордонних областях.

Ключовим фактором, що підвищує небезпеку, є посилення російсько-білоруської військової інтеграції, зокрема через створення спільного навчального контингенту та доступ до інфраструктури для запуску ракетних комплексів.

Аналітики вважають, що таке поглиблення співпраці може бути використано не лише як інструмент політичного тиску на Україну, але й як реальний важіль для відкриття другого фронту.

У цьому світлі заява Сирського набуває значення стратегічного попередження, орієнтованого як на внутрішню аудиторію, так і на партнерів по оборонному альянсу.

Посилення пильності з боку українського командування відображає глибоку усвідомленість військово-політичного керівництва щодо можливих сценаріїв розвитку подій, і одночасно слугує запрошенням до консолідації міжнародної підтримки у сфері протиповітряної оборони та розвідки.

Військова логіка вимагає випередження загроз, а не реакції на їх реалізацію — саме у цьому контексті й слід розглядати останні заяви українського генерала.

На цьому фоні у Путіна зробили заяву щодо наступного раунду переговорів з Україною.