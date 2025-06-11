У Сумах помітили літеру «Z» прямо в центрі міста: що трапилося

У центрі Сум, на площі Незалежності, стався інцидент, який викликав широкий резонанс у громадськості та осуд влади.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

На одному з банерів, розміщених на Алеї Слави, невідомі особи вирізали символ «Z» – знак, що в умовах російсько-української війни став маркером агресора та символом зневаги до суверенітету України.

Про факт вандалізму повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, інцидент кваліфікується як пряма наруга над пам’яттю українських захисників, які віддали життя за незалежність держави.

Виявлення цього символу саме на Алеї Слави, де увіковічнено імена загиблих героїв, стало особливо болісним для родин військовослужбовців, ветеранів і всієї громадськості.

Наразі поліція розпочала оперативні слідчі дії. У фокусі – встановлення особи або групи осіб, причетних до правопорушення, а також часу і способу вчинення акту вандалізму. Пошук винних перебуває під особистим контролем керівництва обласної поліції, а також Голови ОВА.

Олег Григоров наголосив, що вже надано розпорядження щодо відновлення пошкодженого елементу Алеї Слави, а також доручено прибрати сліди зневажливого символу з публічного простору.

Він зазначив, що жоден акт провокації чи ворожої символіки не залишиться без реакції, а пам’ять про тих, хто боронив державу, залишиться недоторканною.

Влада Сумщини рішуче заявила: вандалізм, спрямований на дискредитацію українського спротиву, не знайде жодного толерування у суспільстві й отримає юридичну оцінку відповідно до чинного законодавства.

На цьому фоні вже відомо про те, що для України виготовлять 4 мільйони дронів.