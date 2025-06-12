Що не так з фортифікаціями на фронті: представник влади дав попередження

Ситуація з облаштуванням оборонних споруд на передовій лінії фронту викликає серйозні питання з боку військових та експертів з питань безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відверто заявив, що нинішній стан деяких фортифікаційних споруд у зоні бойових дій не забезпечує належного рівня безпеки для особового складу.

За словами Костенка, низка укріплень залишаються відкритими і недостатньо захищеними від ворожих атак, зокрема дронових ударів, які стали ключовим елементом сучасної тактики противника. Відсутність належного перекриття робить такі укриття демаскуючим фактором, який лише привертає увагу противника, підвищуючи ризики для військовослужбовців.

Саме з цих причин, наголосив Костенко, багато військових свідомо уникають використання небезпечних фортифікаційних споруд, обираючи натомість альтернативні способи укриття та тактичного розташування.

В контексті затяжної високотехнологічної війни, коли оперативна перевага дедалі частіше залежить від точності ударних систем, безпека укриттів перетворюється на критично важливий елемент збереження боєздатності підрозділів.

Особливо в умовах активного застосування FPV-дронів, артилерійської розвідки та координованих дистанційних ударів, питання якісної інженерної підготовки позицій набуває не лише тактичного, а й стратегічного значення для ведення бойових дій.

Таким чином, слова Романа Костенка вкотре порушують тему необхідності оперативного перегляду стандартів облаштування фортифікаційних споруд з урахуванням нових реалій ведення бойових дій. Якісна інженерна робота повинна випереджати технічні можливості противника, забезпечуючи максимальний рівень захисту для українських захисників на передовій.

До цього ж повідомлялося про те, що США скорочує фінансову допомогу Україні.