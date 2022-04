Кулеба призвал создать процедуру для исключения рф из ОБСЕ

08.04.2022 22:43

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать процедуру приостановления членства россии в ОБСЕ, которая представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он заявил в Твиттере, передает Укринформ.

«Неоправданная агрессия и зверства россии разрушили сами устои Хельсинского заключительного акта. Членство рф в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановки членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить рф», — подчеркнул Кулеба.

Russia’s unjustified aggression and atrocities shattered the very basics of the Helsinki final act. Russia’s participation in the @OSCE is a threat to security and cooperation in Europe. If OSCE lacks appropriate suspension mechanisms, then set up a procedure and get them out.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

Как сообщал Укринформ, 1 апреля россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая существовала с 2014 года.

По материалам: Укринформ