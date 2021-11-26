Политика

В Украине готовят государственный переворот — Зеленский

Глава государства сделал сильное заявление

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
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Президент Украины во время пресс-марафона рассказал о возможном государственном перевороте в Украине. Одним из его участников может быть украинский олигарх Ринат Ахметов.

«Я получил информацию о том, что первого декабря в Украине будет государственный переворот. Это очень важная информация», — заявил Зеленский, пишет Первая Лента.

Он добавил, что у него есть не только агентурная информация, но и также звуковая информация, где представители Украины и представители России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Зеленский добавил, что по этой информации будут использован миллиард долларов.

«Я считаю, что его втягивают в войну против государства Украина. Я считаю, что он начал ее. Для него это будет большой ошибкой, так как нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины. Я спокоен по отношении к этой информации», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что он не Янукович и бежать он никуда не намерен и не Порошенко, не будет залазить на бульдозер.

Смотреть прямую трансляцию пресс-марафона Зеленского можно здесь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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