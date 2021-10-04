Арестович отметил прогресс в работе социально-экономической подгруппы ТКГ
Арестович отметил прогресс в работе социально-экономической подгруппы ТКГ
03.10.2021 21:53
Укринформ
В Трехсторонней контактной группе есть прогресс только в работе социально-экономической подгруппы.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Укринформ.
"Прогресс чувствуется в социально-экономической подгруппе, потому что там очень неплохо и динамично происходит развитие договоренностей по нескольким направлениям", — сказал Арестович.
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Одно из таких направлений — работа группы международных экспертов, которые решают вопрос затопления шахт на оккупированных территориях и экологических последствий этого. Арестович уточнил, что группа начала работать 2 сентября.
"Второе — это допуск инспекторов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — ред.) на оккупированную территорию. Пока там проговаривается попунктно конкретика. Пока что порадовать заключением соглашения мы не можем", — добавил он.
Также есть сдвиги в решении социальных проблем.
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"В частности, использование цифровых средств для того, чтобы обеспечить социально-экономические выплаты тем людям, пенсионерам, которые живут на оккупированных территориях. Вопрос распределения воды и прочее. Это очень узкоспецифические вопросы, но здесь стороны находят взаимопонимание, потому что это касается насущных тем… Тут они продвигаются", — сказал спикер.
В других подгруппах, как отметил Арестович — "идет дискуссия".
В частности, с российской стороны до сих пор блокируется вопрос открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области, а также процесс обмена удерживаемыми лицами.
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Как сообщалось, представители МАГАТЭ должны проинспектировать состояние минимум двух ядерных объектов, которые находятся в оккупированных Луганске и Донецке.
По материалам: Укринформ