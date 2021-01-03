Зеленский поздравил с праздниками все регионы Украины, к крымчанам обратился на русском

Зеленский поздравил с праздниками все регионы Украины, к крымчанам обратился на русском

Видео

02.01.2021 23:12

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил с Новым годом регионы Украины, а к жителям Крыма обратился на русском.

Видеообращение разместил в Фейсбуке постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

«Наша радость всегда будет неполной до тех пор, пока вас нет с нами», – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что «без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно».

Подытоживая, глава государства подчеркнул: «Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим – це Україна».

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Президент также обратился по случаю новогодних праздников с короткими видео к жителям каждой области.

Мира и еще раз мира пожелал Владимир Зеленский Донетчине.

Скорейшего наступления мира и возможности полакомиться "Шахтерским тортом" на матче "Зари" в родном Луганске пожелал Президент и жителям Луганщины.

Херсонской области президент пожелал, чтобы их жизнь была «как лучший херсонский арбуз — сладким, сочным и без нитратов».

Николаевщине Президент пожелал провести год не зная шторма.

Одесситам президент пожелал, «чтобы все было ОК».

Жителям Буковины Зеленский сказал, что Черновцы — это украинский Париж.

Черкасской области пожелал только радостных слов в 2021 году.

Жителям Закарпатья президент пожелал «всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина». Чтобы 2021 год стал годом «высоких, как Говерла, достижений и нежных, как цвет сакуры, чувств».

Тернопольщине Зеленский сказал, что в новом году у них все будет "файно".

Львовской области Зеленский пожелал «ровно столько поводов для счастья, сколько туристов в городе на зимние праздники».

Ивано-франковцам он пожелал, чтобы «новый год наполнил каждого безграничной силой».

Ривненской области Зеленский пожелал ровных дорог, чтобы «новый год был действительно ровным, без американских горок», а также, чтобы местный футбольный клуб выбился в Премьер-Лигу.

Жителям Волыни — «крепкого, как стены замка Любарта, здоровья, безграничного, как озеро Свитязь, счастья и драйвового, как земляк Монатик, заряда.

Днепропетровской области, своему «родному краю», президент пожелал, чтобы все было «космически, кроме цен».

Кіровоградщине Президент пожелал здоровья и иммунитета.

Невероятной Черниговщине Зеленский пожелал мира, добра и здоровья.

Поздравил Зеленский и «родину национальной валюты» – Житомирщину.

Сумщине Президент пожелал "жодного суму" и радости умноженной на огромной любви, что в сумме будет равняться счастью каждого.

Винницкой области президент пожелал щедрого 2021 года, подчеркнув, что на этой земле «дух рождества и зимней сказки ощущается особенно, ведь именно Винничина подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию Щедрик».

Хмельнитчине пожелал чудес, мира и добра.

Полтавщине Глава государства пожелал любви, с которой Гоголь писал об украинской природе, страсти, с которой Лысенко писал свои оперы, и энергии, с которой Котляревский творил «Энеиду».

Харькову и Слобожанщине Президент пожелал успешно преодолеть путь к мечте, «не замечая препятствий, как легендарный Т-34».

Согласия, достатка и мира пожелал Глава государства киевлянам и жителям Киевщины.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ