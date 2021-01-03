Зеленский поздравил с праздниками все регионы Украины, к крымчанам обратился на русском
Зеленский поздравил с праздниками все регионы Украины, к крымчанам обратился на русском
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02.01.2021 23:12
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поздравил с Новым годом регионы Украины, а к жителям Крыма обратился на русском.
Видеообращение разместил в Фейсбуке постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
«Наша радость всегда будет неполной до тех пор, пока вас нет с нами», – сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что «без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно».
Подытоживая, глава государства подчеркнул: «Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим – це Україна».
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Президент также обратился по случаю новогодних праздников с короткими видео к жителям каждой области.
Мира и еще раз мира пожелал Владимир Зеленский Донетчине.
Скорейшего наступления мира и возможности полакомиться "Шахтерским тортом" на матче "Зари" в родном Луганске пожелал Президент и жителям Луганщины.
Херсонской области президент пожелал, чтобы их жизнь была «как лучший херсонский арбуз — сладким, сочным и без нитратов».
Николаевщине Президент пожелал провести год не зная шторма.
Одесситам президент пожелал, «чтобы все было ОК».
Жителям Буковины Зеленский сказал, что Черновцы — это украинский Париж.
Черкасской области пожелал только радостных слов в 2021 году.
Жителям Закарпатья президент пожелал «всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина». Чтобы 2021 год стал годом «высоких, как Говерла, достижений и нежных, как цвет сакуры, чувств».
Тернопольщине Зеленский сказал, что в новом году у них все будет "файно".
Львовской области Зеленский пожелал «ровно столько поводов для счастья, сколько туристов в городе на зимние праздники».
Ивано-франковцам он пожелал, чтобы «новый год наполнил каждого безграничной силой».
Ривненской области Зеленский пожелал ровных дорог, чтобы «новый год был действительно ровным, без американских горок», а также, чтобы местный футбольный клуб выбился в Премьер-Лигу.
Жителям Волыни — «крепкого, как стены замка Любарта, здоровья, безграничного, как озеро Свитязь, счастья и драйвового, как земляк Монатик, заряда.
Днепропетровской области, своему «родному краю», президент пожелал, чтобы все было «космически, кроме цен».
Кіровоградщине Президент пожелал здоровья и иммунитета.
Невероятной Черниговщине Зеленский пожелал мира, добра и здоровья.
Поздравил Зеленский и «родину национальной валюты» – Житомирщину.
Сумщине Президент пожелал "жодного суму" и радости умноженной на огромной любви, что в сумме будет равняться счастью каждого.
Винницкой области президент пожелал щедрого 2021 года, подчеркнув, что на этой земле «дух рождества и зимней сказки ощущается особенно, ведь именно Винничина подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию Щедрик».
Хмельнитчине пожелал чудес, мира и добра.
Полтавщине Глава государства пожелал любви, с которой Гоголь писал об украинской природе, страсти, с которой Лысенко писал свои оперы, и энергии, с которой Котляревский творил «Энеиду».
Харькову и Слобожанщине Президент пожелал успешно преодолеть путь к мечте, «не замечая препятствий, как легендарный Т-34».
Согласия, достатка и мира пожелал Глава государства киевлянам и жителям Киевщины.
Фото: Офис Президента
По материалам: Укринформ