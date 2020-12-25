Суд ЕС не дал вернуть Азарова в европейский санкционный список

25.12.2020 15:34

Укринформ

Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о сохранении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в списке лиц, в отношении которых распространяются санкции ЕС.

Как сообщает Укринформ, такое решение опубликовано на сайте суда ЕС.

«Не установлено, что Совет (ЕС) до принятия обжалуемых актов (со стороны Азарова – ред.) обеспечивал соблюдение украинской судебной администрацией прав на защиту и право заявителя на эффективную судебную защиту в уголовном производстве, на которое он ссылался. Из этого следует, что, решив оставить фамилию заявителя в (санкционном) списке, Совет допустил ошибку в оценке", – говорится в решении суда.

Учитывая это, решение Совета ЕС в сфере Общей внешней политики и политики безопасности от 4 марта 2019 года о внесении изменений в Решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, субъектов и учреждений, учитывая ситуацию в Украине в части, касающейся Николая Азарова, было отменено, поскольку его имя было сохранено в списке лиц, к которым применяются эти ограничительные меры.

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Этим же решением суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки, как проигравшую сторону иска.

Как уже сообщал Укринформ, в решении Совета ЕС 2020/373 от 5 марта 2020 года, которым ограничительные меры против определенных лиц, субъектов и учреждений, учитывая ситуацию в Украине, были продлены до 6 марта 2021 года, Пункты 11 и 18 санкционного списка, касающиеся Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого, были удалены.

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В свою очередь это решение Совета ЕС содержит отдельный раздел, который отражает положения законодательства Украины и отмечает, что права на защиту в ходе судебного процесса в отношении других лиц, включенных в санкционный список, были соблюдены, включая Виктора Януковича, Александра Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонку , Артема Пшонку, Виктора Ратушняка, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Сергея Арбузова и Александра Клименко.

По материалам: Укринформ