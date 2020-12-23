Украина будет приобщаться к формированию политик Европейского зеленого курса – Стефанишина

22.12.2020 19:07

Укринформ

Украина уже приняла решение развивать диалог относительно Европейского зеленого курса и приобщаться к разработке его политик.

Как передает Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, сообщает Правительственный портал.

«Украина не может стоять в стороне от Европейского зеленого курса, поскольку ее целью является синхронизация национального законодательства с европейским и участие в процессе формирования политики ЕС. Это важно не только для того, чтобы минимизировать угрозы новых барьеров в торговле, но также, чтобы использовать все возможности новой экономической и экологической парадигмы, которые может получить Украина, как самая большая страна-соседка Евросоюза », – сказала Стефанишина.

Она отметила, что вместе со стремлением достичь цели климатически нейтрального европейского континента, Украина мощно и системно продвигает свои национальные интересы. По ее словам, сейчас ведутся переговоры о неприменении углеродного регулирования импорта, запуске «промышленного безвиза» и либерализации преференциального режима торговли. Со своей стороны, Украина уже делает вклад в реализацию Европейского зеленого курса посредством принятия закона о внутреннем водном транспорте и продвижения законопроекта об управлении отходами.

«Это законодательство базируется на лучшем европейском регулировании, поэтому его принятие и имплементация являются вкладом Украины в борьбу с изменением климата и эффективным управлением отходами», – сказала Стефанишина.

По ее словам, сегодня в диалоге с ЕС большое внимание отводится справедливой трансформации угольных регионов, энергоэффективности и вопросу амбициозности нашего Национально определенного вклада в сокращение выбросов.

«В нашем диалоге должен быть баланс и равноправие, поэтому говоря о национально определенном вкладе, обновлении приложений к Соглашению об ассоциации или новых обязательствах по адаптации законодательства, мы должны искать компромисс относительно временных рамок и доступного финансирования. Такие вопросы требуют качественно иного уровня планирования со стороны государства », – сказала вице-премьер-министр.

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Стефанишина также отметила, что изменение климата и зеленая трансформация уже превратились в вопрос национальной безопасности и стали частью евроатлантической интеграции.

Европейский зеленый курс является дорожной картой мероприятий, которые превратят Евросоюз в эффективную, устойчивую и конкурентоспособную экономику, определят средства преобразования Европы в первый в мире климатически нейтральный континент до 2050 года, стимулируя развитие экономики, улучшение здоровья и качества жизни людей, а также трансформируют климатические и экологические вызовы в возможности во всех сферах и политиках ЕС, гарантируя справедливый и инклюзивный характер зеленого перехода.

Зеленое соглашение было официально представлено ​​президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Европарламенте 11 декабря 2019 г.

Ключевыми направлениями Зеленого соглашения являются: биоразнообразие, устойчивая аграрная политика (Стратегия «С поля на стол»), чистая энергия, устойчивая промышленность, строительство и реновация, устойчивая мобильность, уменьшение загрязнения окружающей среды и климатическое действие.

По материалам: Укринформ