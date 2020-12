Отговорки, оговорки и признания Путина в отравлении Навального

18.12.2020 13:24

Укринформ

Бонус – иллюстрация работы «кремлёвских методичек»

Полгода назад Кремль решил не проводить «прямую линию» с народом. И это было логичное решение, потому что тогда, в непривычных условиях коронавируса, карантина, сидения Путина в «бункере», общей нервозности, это было бы странно. А вот итоговую пресс-конференцию в конце года решили всё же сделать. Народ к COVID-19 уже привык, со всем смирился, так что готов и к такому зрелищу.

Но вот беда, это мероприятие с каждым годом всё скучнее. Потому для оживляжа решили добавить к «прессухе» элементы «прямой линии». Помогло ли это? Пожалуй, не очень. Даже о внешней политике и о новых ракетах в «20 махов» Путин говорил без прежней увлеченности и блеска в глазах. А телекамеру, сцену, зрителя не обманешь…

Ну, да и бог с ним – нужно ли в очередной раз напоминать, что интригу путинскому выступлению сделало расследование об отравлении Навального, вышедшее в понедельник. И с самого начала все ждали, когда прозвучит данная тема.



Фото: kremlin.ru

НЕ-ОТРАВЛЕНИЕ ТОГО, КОГО НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ

Это случилось по прошествии 1 часа 20 минут после начала события. И Путин, отвечая, не подвел. Ну, конечно же, он при этом говорил отговорками. Но они местами превращались в оговорки, почти фрейдовские, да и просто признания.

Для начала президент РФ назвал материалы расследования об отравлении Навального спецгруппой ФСБ – «измышлениями» и – внимание! – «данными наших спецслужбистов и так далее». То есть тут Путин уже показал, что в расследовании является самым болезненным для него – «данные наших спецслужбистов», очередной факап российских спецслужб, в 4 раза более позорный, чем в случае с «солсберецким шпилем», потому что деанонимированных «рыцарей «Новичка» тут не двое, а восемь.

Идём дальше по путинской речи: «Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А что мы не знаем, что они локацию (телефонов и гаджетов – ред.) отслеживают. Наши спецслужбы это хорошо понимают и знают». И в связи с этим, по его словам, сотрудники ФСБ пользуются телефонами там, где считают нужным, и не скрывают свое местопребывание…

Стоп-стоп, это же очевидный сбой логики! Если расследование, представленное в понедельник, – «измышления», как и имеющиеся в нём «данные наших спецслужбистов», то зачем так решительно оправдывать этих самых горе-работников в том, что они включают свои телефоны, где ни попадя, в частности недалеко от места проживания Навального в Томске, незадолго до отравления?

«И если это так, а это так, я вас уверяю, то значит вот этот пациент берлинской клиники (эвфемизм Кремля для обозначения Навального – ред.) пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, то любопытно. Тогда спецслужбы (России – ред.), конечно, должны за ним присматривать».

Ага! То есть про «измышления» вообще забыли. Теперь Путин, фактически признав слежку за Навальным, ищет (и находит!) ей оправдания. Заодно это и еще одна скрытая угроза Навальному. Если он после выздоровления всё же вернется в Россию, его могут обвинить в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, работе НА них.

ФРЕЙДОВСКИЕ ОГОВОРКИ И ПИАРОВСКИЕ УМОЛЧАНИЯ

Но признав в расследовании так много (при этом говоря, что не признаёт), от чего же в нем Путин отказывается? От главного, международно подсудного – от отравления Навального «Новичком». И здесь он оригинальностью не блещет, отталкиваясь от придуманного им «факта» сотрудничества Навального с зарубежными спецслужбами: «Это совсем не значит, что его (Навального – ред.) травить нужно, кому он нужен?».

Примерно та же аргументация звучала и после убийств Анны Политковской, Бориса Немцова. Но тут «пациент» выжил, поэтому финал несколько иной, причём с неповторимым смешком: «И если б уж хотели, довели бы до конца». То есть ВВП не приходит в ужас от мысли, что эфэсбэшники могут отравить своего согражданина. Он просто поясняет подведомственному населению: запомните, хотели б – убили б, и это нормально…

Кстати, Виктория Ивлева очень хорошо подметила еще одну оговорку Путина, случившуюся на пресс-конференции чуть позже:

«Человек из народа, журналист:

– Меня оскорбляют, шельмуют в соцсетях (за критику Новорязанской ТЭЦ).

Царь чекистов:

– Я не понимаю, за что? Вы же никого не отравили, не убили…»

Действительно, устойчивый оборот на русском – «не убили, не ограбили». Но царь-то знает, за что шельмуют в последнее время.

Далее – не менее интересно. Путин по-прежнему не опровергает фактаж расследования, с которым, как оказывается, он не согласен лишь в части отравления, но вместо этого объясняет, ЗАЧЕМ нужны Навальному эти «измышления». Это, оказывается, трюк такой, «напасть на первого», чтобы раздуть своё значение. И здесь опять важнейшая оговорка.

Путин, по сути, признаётся в том, что Навальный де-факто является его главным конкурентом на пост президента РФ, первого человека в России. И в таком варианте то, что он не называет фамилию Навального, используя эвфемизмы «блогер», «пациент», перестает выглядеть архаичными языческими страхами. А становится обычным элементом PR-тактики – не добавлять популярности прямому конкуренту.



Фото: kremlin.ru

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ДЛЯ КРЕМЛЯ

А теперь еще несколько слов по поводу тезиса «Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб».

Накануне в материале «Молчание гэбят. Компьютер роспропа завис от «Новичка». Придумает ли Кремль к четвергу, что говорить об отравлении Навального?» мы рассматривали, как в роспропе и росвласти вырабатывалась позиция по поводу расследования об отравлении Навального.

«Прессуха» Путина помогает поставить финальную точку в этой истории.

Итак, первые прикидочные наработки по поводу кремлёвского ответа на понедельничное расследование появились на госрадио «Вести FM» во вторник на 4-часовом утреннем эфире знатного роспроповца Владимира Соловьева «Очередной фейк «трижды отравленного» Навального».



Владимир Соловьев / Фото: Globallookpress.com

(Почему «трижды отравленного»? «Двойное» отравление – это не очень достоверное сообщение Sunday Times, вышедшее в конце прошлой недели, в субботу, и основанное на анонимном «источнике в спецслужбах Германии». Те, якобы, сообщили своим британским коллегам, что нападавшие совершили еще одну попытку отравления, когда Навальный лежал в искусственной коме – перед тем, как его отправили медицинским рейсом в Германию. А «трижды отравленный», «тройное отравление» – напротив, доказательное, документированное расследование The Insider, Bellingcat & Co, вышедшее в понедельник).

Среди разнообразного «белого шума» трех соловьевских «экспертов» самым полезным оказался развёрнутый тезис, что этим расследованием, сделанным с помощью Запада, Навальный хочет развалить Россию.

Во вторник же, но уже ранним вечером в англоязычном эфире Russia Today творчески используется другой свежий материал в New York Times, вышедший сразу после расследования (в нем говорится, что западные разведки могут подтвердить правильность выводов расследования Bellingcat&Co, они ранее знали об этом по своим источникам).

RT широко разворачивает тезис о том, что большое новое расследование – работа американских и британских спецслужб, ЦРУ и МИ-6, «отмытая» через «хипстерский фильтр» расследователей Bellingcat. Так закрепляется основная версия на экспорт: «виноваты западные спецслужбы, Bellingcat – их марионетки».

В ночь на среду в «Вечере с Соловьевым» Владимир Рудольфович в свою очередь развивает тот же тезис, но для внутренней аудитории: «Очень честный журналист NYT рассказал, что за несколько месяцев до этого спецслужбы США и Британии передали немецким коллегам это расследование. Американцы – не дураки. Они понимают, что в суде такие материалы не примут. Поэтому немецкие спецслужбы вбрасывают. А кировский чиновник, проворовавшийся (еще один эвфемизм для Навального – ред.) берет. Но «резидент» совершил ошибку – он подписался под этим, и стало ясно, что он работает с материалами АНБ (Агентство национальной безопасности – криптологическая разведка США, – ред.)».

Как видим тут замена только одна: Bellingcat, дискредитация которого на Западе важна во время суда по рейсу МН-17, заменили на более актуального в РФ Навального. То есть, рабочая версия для населения РФ такая: «виноваты западные спецслужбы, Навальный – их марионетка».

ЛАВРОВУ НУЖНО СКАЗАТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО: MISSION POSSIBLE!

Но вот незадача, у Лаврова в это же время турне на Балканах. Пресс-конференции в среду, а значит, ответа на неприятный вопрос не избежать. По принципу «лучшая защита – нападение» Лавров сходу обвиняет «западных партнеров» в невменяемости и «отсутствии этических норм».



Сергей Лавров

При этом он, вслед за Соловьевым говорит о «двойном» и «тройном» отравлении Навального, специально смешивая два совершенно разных контента (напомню: краткое сообщение Sunday Times от анонима и большое доказательное расследование The Insider, Bellingcat & Co).

Далее Лавров (не говоря по сути и ничего не опровергая) крайне пренебрежительно отзывается о «например, новых фактах, которые были обнаружены германскими спецслужбами, про отравление Навального». А тех, кто в них поверил, и требует какой-то реакции, объяснений от Москвы, называет невменяемыми и неэтичными…

Да, но почему «германские спецслужбы»? Потому что они есть в двух публикациях, но уже в другом наборе: Sunday Times и New York Times (оба – от анонима). Таким нехитрым способом Лавров выводит за скобки авторское, с большой документальной базой, расследование The Insider, Bellingcat & Co.

Так глава МИДа РФ свою задачу выполнил – что-то сказал, ничего не сказав. При этом дежурно обругав Запад. Ну и заодно – разогрел аудиторию перед решающим выступлением Путина.

УТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ПУТИНЫМ

Да, кстати, надеюсь, вы не подумали, что все эти совпадения, пересечения концептов, ироничных определений случайны?

В Украине когда-то было популярно слово «темники», в России – «методички», иногда «кремлёвские / АП-шные методички» (то есть от Администрации президента). Но эти «методички», конечно же, не являются отпечатанными на ротапринте брошюрками. У путинской обслуги разной специализации есть общие чаты, в которых они обсуждают текущие ситуации, получают ЦУ от Кремля, АП и координируются. Так происходит кристаллизация основной версии.

Но окончательно она утверждается, лишь освещенная устами самого Путина. И теперь вернемся к началу. К спичу ВВП на пресс-конференции.



Фото: kremlin.ru

Путин взял за основу имеющийся главный концепт, но переработав под себя. А в его картине мира Россия воюет разными способами не с кем-нибудь, а именно с США! Поэтому германских спецслужбистов и британскую разведку по боку! У Путина «расследование легализует материалы американских спецслужб». И без всяких заумных «хипстерских фильтров» Bellingcat’а это делает именно «пациент», читай – Навальный.

Но вот дальше Путин выделывает кульбит, который в России позволительно выдавать только ему, Главному! Он ПРИЗНАЁТ наличие наружной слежки за гражданином РФ Навальным. И далее окончательно закрепляет за Навальным ярлык «ино-агента» в самом прямом, шпионском смысле слова. Теперь – это общепризнанно главные тезисы для спец-чатов.

В итоге получается наглядная, в развитии, иллюстрация работы «кремлевских методичек». Так что прошедшая пресс-конференция Путина хоть в чем-то была реально полезной – как наглядное пособие.

Олег Кудрин, Рига

Карикатуры Сергея Елкина

