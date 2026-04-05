Розклад по картах Таро на тиждень з 6 по 12 квітня 2026 для всіх знаків Зодіаку

Тиждень з 6 по 12 квітня обіцяє бути насиченим подіями та цікавим. Карти Таро допоможуть зрозуміти, які енергії будуть домінувати, на що звернути увагу та як діяти, щоб тиждень пройшов гармонійно. Про це повідомляє «ПЛ».

Ми підготували розклад для кожного знака Зодіаку з акцентом на кохання, кар’єру, фінанси та особистісний розвиток.

Овен

Карта тижня: Колесо Фортуни

Цей тиждень принесе несподівані зміни. Можливі нові пропозиції на роботі, фінансові сюрпризи або зміни у життєвих планах. У коханні важливо залишатися гнучкими та приймати ситуацію такою, якою вона є.

Телець

Карта тижня: Імператриця

Фокус на домашніх справах та сімейних стосунках. Добрий час для зміцнення зв’язків з близькими та планування майбутніх проектів. Фінансові рішення будуть успішними, якщо діяти обачно.

Близнюки

Карта тижня: Маг

Тиждень сприятливий для нових починань та реалізації ідей. На роботі можливі несподівані пропозиції. У коханні важливо проявляти ініціативу та відкритість.

Рак

Карта тижня: Місяць

Прислухайтеся до інтуїції та внутрішніх відчуттів. Можливі емоційні коливання. На роботі будьте уважні до деталей, у стосунках — терплячі та уважні до партнера.

Лев

Карта тижня: Сила

Енергія тижня дозволяє проявити лідерські якості та впевненість у собі. На роботі ваші рішення будуть оцінені, а в особистому житті знадобиться терпіння та співчуття.

Діва

Карта тижня: Закохані

Тиждень сприятливий для стосунків, прийняття важливих рішень і зміцнення зв’язків. Фінансові питання потребуватимуть уважності та ретельного аналізу.

Терези

Карта тижня: Відлюдник

Час для роздумів і аналізу поточних справ. Не поспішайте з рішеннями. Медитації та спокійні вечори допоможуть відновити баланс.

Скорпіон

Карта тижня: Смерть

Тиждень обіцяє трансформацію та завершення старих справ. Не бійтеся відпускати минуле, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта тижня: Колісниця

Активні дії принесуть успіх. Подорожі, зустрічі та нові проекти будуть вдалими. У коханні варто відкрито проявляти почуття.

Козеріг

Карта тижня: Правосуддя

Зосередьтеся на чесності та відповідальності. На роботі та в фінансах важливо бути уважними й об’єктивними.

Водолій

Карта тижня: Зірка

Позитивна енергія тижня допоможе відновити сили та натхнення. Нові ідеї будуть успішними, а стосунки — гармонійними.

Риби

Карта тижня: Жриця

Слухайте свою інтуїцію та внутрішній голос. Це час для особистісного розвитку та самопізнання.

