Як холодна вода допомагає прокинутися: наукове пояснення популярного лайфхаку

Контрастні водні процедури давно стали частиною ранкових рутин багатьох людей, однак лише останніми роками фізіологи змогли детально пояснити їхній вплив на організм.

Дослідження показують, що короткочасний контакт із холодною водою активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за реакцію мобілізації.

Під впливом холоду організм починає інтенсивніше виробляти норадреналін — нейромедіатор, що підвищує увагу та швидкість реакції. Саме тому після холодного душу люди відчувають приплив енергії та ясність мислення.

Вчені підкреслюють, що ефект пов’язаний не з «загартуванням» у побутовому розумінні, а з коротким контрольованим стресом для нервової системи.

Крім того, холод стимулює кровообіг і активує бурий жир — тип тканини, що бере участь у виробленні тепла. Це сприяє кращому обміну речовин і може позитивно впливати на загальний рівень енергії протягом дня.

Медики застерігають, що тривалі холодові процедури без підготовки можуть бути небезпечними, тому оптимальним вважається короткий вплив тривалістю до 30–60 секунд. Саме такий формат демонструє максимальний ефект без перевантаження серцево-судинної системи.

До того ж був опублікований розклад Таро на тиждень, 16-22 березня.