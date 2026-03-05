Чому яблука мають різні кольори: вчені розкрили унікальні властивості фрукту

Яблука належать до найбільш досліджених фруктів у світі, однак навіть сьогодні вони продовжують дивувати науковців своїми біологічними особливостями.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однією з головних загадок тривалий час залишалося питання, чому плоди одного виду можуть мати настільки різні кольори — від зеленого і жовтого до насичено-червоного або навіть майже фіолетового відтінку.

Сучасні дослідження в галузі ботаніки та харчової хімії дозволили дати чітке пояснення цьому явищу.

За даними міжнародних аграрних інститутів та досліджень університетів Європи і США, колір яблук визначається поєднанням генетичних факторів і впливу навколишнього середовища. Основну роль відіграють природні пігменти — хлорофіл, каротиноїди та антоціани. Саме антоціани відповідають за червоні й пурпурові відтінки, а їх активне накопичення відбувається під впливом сонячного світла та температурних коливань. Тому яблука, вирощені в регіонах із прохолодними ночами та сонячними днями, зазвичай мають яскравіше забарвлення.

Науковці також встановили, що колір безпосередньо пов’язаний із поживною цінністю. Червоні сорти містять підвищену кількість антиоксидантів, які допомагають зменшувати окислювальний стрес в організмі. Зелені яблука, натомість, характеризуються вищим рівнем органічних кислот і нижчим вмістом природних цукрів, що робить їх популярними серед людей, які контролюють рівень глюкози в крові. Жовті сорти часто мають баланс між солодкістю та кислотністю, що пояснює їх широке використання у харчовій промисловості.

Окрему увагу дослідники приділяють впливу селекції. Протягом останніх століть фермери цілеспрямовано відбирали сорти не лише за смаком, а й за зовнішнім виглядом, адже колір напряму впливає на споживчий попит. У сучасному аграрному секторі колір плоду фактично став маркетинговим інструментом, який визначає конкурентоспроможність продукції на глобальному ринку.

На цьому фоні корисно буде дізнатися про те, які страви вживали у часи Київської Русі.