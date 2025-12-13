Як позбутися залежності від солодкого: вчені підказали важливі поради

Наукові публікації останніх років одностайно демонструють: проблема надмірного споживання цукру має не лише харчовий, а й психологічний вимір.

Дієтологи визначають рекомендовану норму доданого цукру, яка не повинна перевищувати орієнтовно 25 грамів на день для жінок і 36 грамів для чоловіків.

Порушення цієї межі призводить до стрибків глюкози у крові, що провокують різкі зміни настрою, втому та повторні “викиди” апетиту. Тяга до солодкого в такому випадку перетворюється на цикл, що підтримується фізіологічно.

Фахівці радять позбавлятися залежності не шляхом різкого обмеження, а через поступове зниження кількості солодкого у раціоні. Наукові роботи підтверджують, що повільний перехід до продуктів із низьким глікемічним індексом покращує стабільність енергетичного балансу організму.

Заміна десертів на фрукти, включення у раціон клітковини, рослинних білків і корисних жирів підтримує контроль над апетитом. Після 10–14 днів організм часто зменшує “потребу” у швидких вуглеводах, що дозволяє відчути реальний ефект.

Окремим напрямком у роботі з тягою до солодкого є психологічний аспект. Дослідження підкреслюють, що люди нерідко звертаються до солодощів як до швидкого способу компенсувати стрес або емоційний дискомфорт.

Саме тому важливо розпізнавати такі моменти і замінювати “солодку звичку” альтернативами, які забезпечують схожий заспокійливий ефект: фізична активність, медитація, короткі перерви або будь-які стимули, що приносять задоволення без шкоди здоров’ю. Такий підхід підсилює здатність контролювати поведінку та дозволяє поступово вийти із залежності.

Збалансоване харчування, увага до емоційного стану та системне зменшення кількості цукру формують надійний довгостроковий результат. Науковці погоджуються: головне не суворі заборони, а послідовність та розуміння механізму, який стоїть за тягою до солодкого.

