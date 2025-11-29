Яке місце в домі найбрудливіше: вчені дали відповідь, на що треба звертати увагу

Мікробіологічні дослідження останніх років однозначно демонструють, що найвищі концентрації бактерій у домівках виявляються не у ванній кімнаті, як часто вважають, а на кухні.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними NSF International та наукових публікацій у провідних журналах, саме кухонні губки є носіями найбільших рівнів мікробного навантаження. Вони здатні накопичувати різні типи бактерій — від кишкової палички до стійких патогенів — через свою пористу структуру та вологе середовище, яке сприяє швидкому розмноженню мікроорганізмів.

Дослідники встановили, що губки можуть перевершувати інші домашні поверхні за рівнем забрудненості у сотні разів. Це пояснюється тим, що на них потрапляють мікрокраплі від сирих продуктів, рідини після миття посуду та органічні частинки, які швидко стають середовищем для росту бактерій.

Дошки для нарізання, кухонні рушники, ручки холодильника та стільниці також належать до групи підвищеного ризику, оскільки до них регулярно торкаються під час приготування їжі.

Фахівці радять змінювати губки приблизно раз на тиждень або дезінфікувати їх за допомогою мікрохвильової печі чи посудомийної машини, що суттєво знижує кількість бактерій.

Водночас регулярне очищення кухонних поверхонь та обробка інвентарю гарячою водою дозволяють скоротити ризики перехресного забруднення. Окрема увага має бути приділена правильному зберіганню сирих продуктів, щоб уникнути розповсюдження бактерій на інші предмети у кухонному просторі.

Сучасні дослідження чітко демонструють: чистота дому починається із системності, уваги до деталей та вміння визначати ті зони, які потребують більш ретельного догляду. Саме кухня, а не санвузол, лишається головною точкою ризику, і відповідальна гігієна здатна суттєво покращити безпеку повсякденного побуту.

