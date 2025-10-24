Чим можна зайнятись на городі у кінці жовтня або на початку листопада: думка аграріїв

Осінь поступово завершує свій цикл, однак кінець жовтня і початок листопада залишаються важливим періодом для підготовки ґрунту до зимового відпочинку.

Про це повідомляє «ПЛ».

Українські аграрії та експерти Міністерства агрополітики зазначають, що саме зараз варто завершити всі процеси, які вплинуть на урожай наступного року.

Зокрема, у цей період рекомендується проводити глибоку перекопку землі, щоб знищити шкідників і поліпшити структуру ґрунту. Особливо ефективним є внесення органічних добрив — перегною або компосту, які протягом зими збагатять землю поживними речовинами.

Окрім того, агрономи радять сіяти сидерати — такі культури, як гірчиця, овес чи жито. Вони виконують функцію природних добрив, насичують землю азотом і перешкоджають утворенню бур’янів навесні. Не менш важливою є обрізка плодових дерев, особливо яблунь і слив, щоб уникнути поширення грибкових інфекцій.

У південних регіонах України ще залишається можливість висадити озимий часник або цибулю, тоді як у північних регіонах доцільно вже займатися мульчуванням грядок соломою чи торфом.

Фахівці наголошують, що осінні роботи на городі — це не лише про підготовку землі, а й про збереження її здоров’я. Якщо залишити ділянку без уваги, навесні можна зіткнутися з виснаженим ґрунтом і зниженням врожайності. Аграрії підкреслюють, що навіть кілька годин роботи в останні теплі дні жовтня можуть забезпечити значно кращі результати наступного року.

Корисним ще буде дізнатися про те, як правильно підготуватися до блекауту в Україні.