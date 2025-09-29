Календар місячних стрижок на жовтень 2025: що треба знати про них

Жовтень 2025 року традиційно вважається місяцем, коли увага до фаз Місяця особливо актуальна для тих, хто дбає про свій зовнішній вигляд і стан волосся.

Про це повідомляє «ПЛ».

У різних культурах здавна збереглися переконання, що саме розташування нічного світила впливає на ріст, силу та навіть структуру волосся. Астрономічні розрахунки підтверджують, що у жовтні очікуються як дні, сприятливі для експериментів з образом, так і періоди, коли зміни краще відкласти.

На початку місяця, коли Місяць поступово набирає силу, стрижка вважається корисною для активного росту та зміцнення коренів. Середина жовтня відзначається особливо вдалою фазою для фарбування, відновлювальних і доглядових процедур, оскільки волосся легше засвоює живильні речовини.

Натомість період повні, що припадає на 8 жовтня, а також молодик наприкінці місяця, 25 жовтня, краще присвятити відпочинку і не робити різких змін. Це не просто умовна порада, а рекомендація, яка базується на багаторічних спостереженнях астрономів та астрологів.

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру зазначають, що календарні розрахунки повністю збігаються з астрономічними прогнозами на цей період, тож ті, хто орієнтується на Місяць у своїх щоденних практиках, можуть сміливо користуватися цією інформацією.

Варто підкреслити, що навіть у наш технологічний час інтерес до місячних стрижок зростає, адже він поєднує в собі як турботу про зовнішність, так і певний ритуал внутрішнього налаштування на зміни.

