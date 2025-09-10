До чого сниться подорож у часі: пояснення сну з точки зору психології

Сновидіння, у яких людина переміщується у минуле чи майбутнє, належать до категорії яскравих і фантастичних образів, які часто залишають сильне враження після пробудження.

Про це повідомляє «ПЛ».

З позиції психології такі сни не є передбаченням, а радше відображають роботу підсвідомості, що намагається інтегрувати минулий досвід і водночас змоделювати можливі сценарії майбутнього.

Аналітична психологія Карла Юнга розглядає подібні сни як прояв архетипів. Подорож у минуле може символізувати прагнення людини відновити зв’язок із власним «внутрішнім дитям» або переосмислити ключові помилки.

З іншого боку, переміщення у майбутнє іноді є виразом тривоги, очікування важливих змін або потреби у контролі над невідомим.

Когнітивні психологи підкреслюють, що мозок у фазі швидкого сну активно працює з пам’яттю, поєднуючи уривки реальних подій, уяву та переживання. Таким чином створюється сюжет, у якому можливе «подолання» часу.

Це дозволяє людині краще адаптуватися до викликів і підготуватися до нових рішень у реальному житті.

Отже, подорож у часі у сновидіннях не слід розглядати як містичне явище. Це радше психологічний інструмент, який допомагає людині знизити рівень тривожності, інтегрувати минулий досвід і знайти нові моделі поведінки. У цьому полягає цінність таких снів: вони показують внутрішні пошуки і можуть стати додатковим сигналом до самоаналізу.

