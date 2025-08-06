Скільки людині треба споживати води у спеку 33+ по Цельсію: думка лікарів
Споживання достатньої кількості рідини у спекотні дні – це надважлива практика для кожного, аби підтримати здоров’я організму.
Коли стовпчик термометра стабільно утримується вище позначки +33 градуси, питання гідратації набуває першочергового значення — як у побуті, так і в професійному житті.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Мonrose.de.
Фахівці МОЗ України у співпраці з провідними лікарями-дієтологами та ендокринологами розробили низку рекомендацій, які мають на меті попередити теплові удари, зневоднення та серцево-судинні ускладнення, характерні для періодів надмірної спеки.
Загальновизнана норма споживання води для людини в умовах високої температури навколишнього середовища — близько 40–50 мл на кілограм маси тіла.
Цей показник є мінімально необхідним для забезпечення фізіологічної рівноваги. Тобто, для людини з вагою 70 кг добова потреба в рідині становитиме щонайменше 2,8–3,5 літра, не враховуючи додаткові втрати через потовиділення при фізичній активності.
Однак медики наголошують, що важливо не лише кількість спожитої води, а й режим її вживання. Вода має надходити в організм поступово, рівномірно впродовж дня.
Випивання одразу великої кількості рідини не дає організму належного зволоження і може спричинити порушення електролітного балансу.
Ознаками зневоднення, які мають стати приводом до негайної корекції режиму водоспоживання, є сухість слизових оболонок, відчуття нудоти, головний біль, підвищене серцебиття, сонливість, зниження артеріального тиску. У більш важких випадках можливе зниження свідомості або судоми.
Особливої уваги до гідробалансу потребують літні люди, діти, вагітні жінки, а також працівники, що перебувають на відкритому повітрі.
Медики також радять у спеку вживати напої з додаванням солей — мінеральну воду, електролітні розчини або натуральні овочеві соки, що компенсують втрату натрію, калію та магнію.
Таким чином, правильна стратегія зволоження організму у періоди екстремальної температури є не просто рекомендацією, а медично обґрунтованим фактором виживання та підтримки працездатності.
