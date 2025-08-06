Скільки людині треба споживати води у спеку 33+ по Цельсію: думка лікарів

Коли стовпчик термометра стабільно утримується вище позначки +33 градуси, питання гідратації набуває першочергового значення — як у побуті, так і в професійному житті.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Мonrose.de.

Фахівці МОЗ України у співпраці з провідними лікарями-дієтологами та ендокринологами розробили низку рекомендацій, які мають на меті попередити теплові удари, зневоднення та серцево-судинні ускладнення, характерні для періодів надмірної спеки.

Загальновизнана норма споживання води для людини в умовах високої температури навколишнього середовища — близько 40–50 мл на кілограм маси тіла.

Цей показник є мінімально необхідним для забезпечення фізіологічної рівноваги. Тобто, для людини з вагою 70 кг добова потреба в рідині становитиме щонайменше 2,8–3,5 літра, не враховуючи додаткові втрати через потовиділення при фізичній активності.

Однак медики наголошують, що важливо не лише кількість спожитої води, а й режим її вживання. Вода має надходити в організм поступово, рівномірно впродовж дня.

Випивання одразу великої кількості рідини не дає організму належного зволоження і може спричинити порушення електролітного балансу.

Ознаками зневоднення, які мають стати приводом до негайної корекції режиму водоспоживання, є сухість слизових оболонок, відчуття нудоти, головний біль, підвищене серцебиття, сонливість, зниження артеріального тиску. У більш важких випадках можливе зниження свідомості або судоми.

Особливої уваги до гідробалансу потребують літні люди, діти, вагітні жінки, а також працівники, що перебувають на відкритому повітрі.

Медики також радять у спеку вживати напої з додаванням солей — мінеральну воду, електролітні розчини або натуральні овочеві соки, що компенсують втрату натрію, калію та магнію.

Таким чином, правильна стратегія зволоження організму у періоди екстремальної температури є не просто рекомендацією, а медично обґрунтованим фактором виживання та підтримки працездатності.

