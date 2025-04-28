Прогноз магнітних бур на 29 квітня: чого чекати від сонячної активності

За інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 29 квітня 2025 року очікується незначна геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти заспокоюють: інтенсивність бурі залишиться на рівні G1, що відповідає мінімальній загрозі для технологічних систем і людського здоров’я. Однак навіть слабкі коливання геомагнітного поля можуть вплинути на самопочуття метеозалежних осіб.

Лікарі радять у такі періоди приділити більше уваги режиму сну, забезпечити оптимальне водоспоживання та уникати перенавантажень як фізичних, так і емоційних.

Особливо уважними слід бути людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями, оскільки магнітні бурі можуть спричиняти незначне підвищення артеріального тиску або загострення симптомів.

Фахівці зі сфери комунікацій підтверджують: серйозних перебоїв у роботі супутникового зв’язку чи GPS-навігації не передбачається. Енергетична інфраструктура також залишатиметься стабільною.

Таким чином, 29 квітня стане сприятливим днем для більшості людей, але з урахуванням рекомендацій щодо особистої гігієни здоров’я та контролю навантажень.

Причому досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 26 квітня.