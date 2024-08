Send an email

Зазвичай їх використовують для приготування десертів.

В чому користь родзинок для організму і як правильно їх вживати, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Вміст вітамінів

Родзинки багаті на різноманітні вітаміни. В них містяться вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, К, Н.

Зокрема, це все чого так сильно потребує людський організм.

Швидкий заряд енергії

В родзинках містяться природні цукри та вуглеводи. Це робить їх чудовим джерелом швидкої енергії перед тренуванням.

Родзинки є дуже зручним перекусом, тобто вони не зіпсуються, і їх можна упакувати в машину або рюкзак.

Чудове джерело антиоксидантів

Родзинки багаті антиоксидантами, які допомагають боротися з окисним стресом і зменшують запалення.

Виноград і родзинки також є чудовим джерелом фенольних антиоксидантів. Ці сполуки сприяють зменшенню хронічних запалень, які викликають деякі види раку, діабет і серцеві захворювання. Вони також можуть бути антимікробними, тобто допомагають імунній системі організму у боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Багаті на магній

Родзинки є відмінним джерелом магнію, який допомагає функціонувати м’язам, передавати нервові сигнали та підтримувати здорову імунну систему.

Заспокоюють нервову систему

Завдяки вмісту нікотинової кислоти та вітамінів В1, В2 та В5, родзинки допомагають знизити тривожність та покращити сон.

Виводять токсини з організму

Родзинки містять калій, який має сечогінний ефект, що допомагає виводити токсичні речовини. Регулярне вживання родзинок сприяє чудовій роботі нирок та покращує стан шкіри.

Скільки родзинок можна з’їсти на день

Родзинки варто додавати в каші, сир, десерти. Також родзинки можна вживати як самостійну страву, як перекушування.

Загалом денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки.

