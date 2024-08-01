Кому не можна їсти диню

Дині є не лише добрі на смак, але й вважаються корисним фруктом, який має безліч переваг для здоров’я.

Однак, є певні категорії людей, яких їсти диню не рекомендують. Про це пише Первая Лента з посилання на РБК-Україна (проект Styler).

Кому не можна їсти дині

Незважаючи на диня є джерелом великої кількості вітамінів та мінералів, деяким категоріям осіб потрібно бути обережними при їх вживанні або уникати їх зовсім.

Люди з діабетом

Хоча дині мають низький глікемічний індекс, вони все ж містять природні цукри. Людям з діабетом слід контролювати споживання динь, щоб не підвищувати рівень цукру в крові.

Особи з порушеннями шлунково-кишкового тракту

У деяких людей дині можуть стати причиною дискомфорту в животі або здуття. Якщо ви страждаєте на захворювання шлунково-кишкового тракту або ви схильні до проблем з травленням, про споживання динь краще забути.

Люди з алергіями

Хоча таких людей дуже рідко, все ж у деякі люди можуть проявлятись алергічні реакції на цей фрукт. Якщо ви помітили будь-які симптоми алергії після вживання дині, варто одразу звернутися до лікаря.

Особи з порушеннями нирок

Дині містять калій, і люди, які мають проблеми з нирками, повинні контролювати споживання продуктів, що містять велику кількість цього мінералу, щоб не перевантажити нирки.

Діти

У деяких дітей вони можуть виникати алергічні реакції або проблеми з травленням після споживання дині. Перед введенням динь в раціон дитини краще проконсультуватися з педіатром.

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