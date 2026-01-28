Финансы

Найкращі тижневі знижки у Varus з 26 січня по 1 лютого: що можна вигідно придбати

Карина Шевченко Send an email 9 години ago
0 0
Варус
Варус

У період з 26 січня по 1 лютого мережа супермаркетів Varus реалізує черговий етап планових акцій, про що свідчить офіційний тижневий каталог компанії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Інфо Онлайн».

Програма знижок сформована з урахуванням сезонного попиту та купівельної активності домогосподарств.

Основний акцент зроблено на продукти першої необхідності: бакалію, молочну групу, заморожені товари та м’ясо. Крім того, знижені ціни поширюються на товари власного виробництва, що дозволяє ритейлеру стримувати кінцеву вартість без втрати якості.

Експерти роздрібного ринку відзначають, що регулярні тижневі акції стали елементом фінансової стабільності для споживачів в умовах коливання цін.

Для бізнесу ж це інструмент підтримки обороту та прогнозованості продажів, особливо в регіонах із високою конкуренцією між торговельними мережами.

Більше того, були опубліковані привабливі знижки у АТБ з 26 січня по 1 лютого.

теги
Карина Шевченко Send an email 9 години ago
0 0

Материалы по теме

Сільпо

Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 5 по 11 січня: що можна вигідно придбати

3 тижні ago
Варус

Найкращі тижневі знижки у Varus з 5 по 11 січня: що можна вигідно придбати

3 тижні ago
Мова

Як пишеться слово «хуторянин» або «хуторянен»: пояснення лінгвістів

3 тижні ago
Новус

Найкращі тижневі знижки у Novus з 29 грудня по 4 січня: що можна вигідно придбати

4 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button