Найкращі тижневі знижки у Varus з 26 січня по 1 лютого: що можна вигідно придбати

У період з 26 січня по 1 лютого мережа супермаркетів Varus реалізує черговий етап планових акцій, про що свідчить офіційний тижневий каталог компанії.

Програма знижок сформована з урахуванням сезонного попиту та купівельної активності домогосподарств.

Основний акцент зроблено на продукти першої необхідності: бакалію, молочну групу, заморожені товари та м’ясо. Крім того, знижені ціни поширюються на товари власного виробництва, що дозволяє ритейлеру стримувати кінцеву вартість без втрати якості.

Експерти роздрібного ринку відзначають, що регулярні тижневі акції стали елементом фінансової стабільності для споживачів в умовах коливання цін.

Для бізнесу ж це інструмент підтримки обороту та прогнозованості продажів, особливо в регіонах із високою конкуренцією між торговельними мережами.

