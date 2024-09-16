Євро різко стрибнув угору: курс валют на сьогодні, 16 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 вересня.

Так, долар додав у ціні 4 копійки. Натомість євро зробив значний стрибок угору – він здорожчав на 24 копійки. Злотий додав у ціні 10 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Курс валют на 16 вересня 2024

Долар США – 41,31 грн (+ 4 коп.)

Євро – 45,79 грн (+ 34 коп.)

Польський злотий – 10,67 грн. (+ 10 коп.)

Курс долара в банках

«ПриватБанк» – 40,9 — 41,5 грн

«Ощадбанк» – 41,1 — 41,6 грн

«Укргазбанк» – 41,2 — 41,6 грн

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Курс євро в банках

«ПриватБанк» – 45,1 — 46,1 грн

«Ощадбанк» – 45,3 — 46,2 грн

«Укргазбанк» – 45,5 — 46,15 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,58 — 10,74 грн

«Ощадбанк» – 10,1 — 10,8 грн

«Укргазбанк» – 10,0 — 11,0 грн

В обмінниках за долар пропонують у середньому за 41,5 грн. Продають за 41,6 грн.

Євро в обмінниках купують за 46,0 грн. Продають за 46,15 грн.

За злотий пропонують 10,64 грн. Продають за 10,74 грн.

За прогнозами Кабміну, на 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар. Втім, у випадку продовження війни, курс долара може вирости до 25грн/долар.

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