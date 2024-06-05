Чи можна обійти ліміти на перекази з картки на картку і як це зробити

Однак, є можливість обійти ці обмеження в обґрунтованих випадках.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на hromadske.

Напередодні глава НБУ Андрій Пишний зазначав, що ліміт у 30 операцій на місяць не торкатиметься 98,44% клієнтів, а ліміт за сумою не вплине на 95% клієнтів.

Клієнти матимуть право перевищувати встановлені обмеження, після надання банку документів, що підтверджують джерела походження коштів, та обґрунтують причини переказів. Клієнтам також нададуть право самим визначати, які саме документи надати до банку.

«Якщо у вас є термінова необхідність зробити переказ і зрозуміле пояснення, чому ви це робите, — ви приходите до банку, він знімає обмеження, і ви робите ці операції», — пояснив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Особлива увага банків стосуватиметься регулярних переказів на той самий картковий рахунок. Однак ряд переказів, наприклад, однофамільцям клієнта, які, ймовірно, є його родичами, фінансові установи можуть пропускати без пояснень.

Для волонтерів підтвердження відбуватиметься за процедурами, що вже запущені у банках. Деякі раніше підтвердили свій волонтерський статус і, відповідно, додаткових дій не буде потрібно.

Якщо клієнту має потребу у здійсненні переказу (наприклад, донати) більше одного разу на день або на суму понад 100 000 гривень на місяць, завжди є можливість здійснювати їх за номером IBAN. Для цього потрібно лише попросити реквізити.

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