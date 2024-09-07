Чому українські військові можуть залишитися без виплат

Це пов’язано із затримками з постачаннями зброї від США.

Про це пише Первая Лента з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолану Підласу.

За її словами, Міністерство оборони України стикається з проблемою браку коштів для виплати «бойових» надбавок військовим за вересень. Водночас вона зазначає, що це питання вирішать до 20 вересня.

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Підласа підтвердила, що Міністерство оборони звернулося з повідомленням про нестачу коштів для виплати бойових надбавок. Щоб вирішити цю проблему, народні депутати повинні ухвалити зміни до державного бюджету до зазначеного терміну.

«Ми очікуємо, що приблизно 17-18 вересня відбудеться голосування у Верховній Раді», — зазначила вона.

Чиновниця запевняє, що голова Верховної Ради оперативно підпише закон після голосування, а після нього це без затримок зробить президент. Підласа зазначає, що всі посадові особи усвідомлюють терміновість цього питання, і військові отримають виплати вчасно.

Вона також пояснила, що через затримки у постачанні військової допомоги від США в першому кварталі 2024 року Україні довелося використати бюджетні кошти, які були заплановані на кінець року.

Раніше ПЛ писала про те, які пенсійні виплати та пільги передбачені для осіб зі статусом учасника бойових дій.