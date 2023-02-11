На выплаты помощи ВПЛ в январе было направлено более 6,2 миллиарда

За январь 2023 года было начислено пособия на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на общую сумму более 6,2 млрд грн. Число внутренних переселенцев в Украине в результате агрессии РФ в настоящее время достигает более 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Фото: slovoidilo.ua

1

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным ГП «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины», обеспечивающего централизованную выплату пособия на жительство ВПЛ, в январе 2023 года стали на учет (в том числе переместились повторно) более 100 тысяч человек, а вернулись домой и снялись с учета — более 53 тысяч человек.

Напомним, помощь на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно на каждое внутренне перемещенное лицо в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи грн,

для других лиц — 2 тысячи грн.

Читайте также: Бизнесу расширили компенсации за трудоустройство ВПЛ

Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения «Дия». Кроме того, внутренние переселенцы могут лично обращаться в органы социальной защиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин