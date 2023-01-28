Укрзализныця закрыла соглашение об отсрочке выплат по евробондам на $895 миллионов

Укрзализныця оформила соглашение с владельцами двух выпусков еврооблигаций на $895 млн об отсрочке купонных выплат и погашении по ним на 24 месяца, закрыв соглашение по их реструктуризации. Об этом говорится в сообщениях компании на Ирландской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Новые даты погашений облигаций

дата погашений облигаций на $594,9 млн со ставкой 8,25% — 9 июля 2026 года,

дата погашений облигаций на $300 млн со ставкой 7,87% — 15 июля 2028 года.

Выплата купонов по каждому из выпусков производится раз в полгода. На отложенные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью или частично в указанные два года, либо капитализировать.

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«Отсрочка выплат по еврооблигациям снизит нагрузку на ликвидность компании, что, в свою очередь, даст больше возможностей для восстановления инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала железнодорожного транспорта. Реализация сделки обеспечит также сохранение репутации Укрзализныци как надежного заемщика на финансовых рынках и будет способствовать будущим сделкам на рынке капитала», — прокомментировал соглашение вице-премьер — глава Минвосстановления Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что это первая после начала полномасштабного вторжения РФ успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченная государственными гарантиями.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Укрзализныця в декабре 2022 года договорилась отсрочить на два года выплаты по подлежащим погашению в июле 2024 года и июле 2026 еврооблигациям соответственно на $594,9 млн и $300 млн.

Советниками и агентами в сделке выступили Dragon Capital и JP Morgan. Вознаграждение за согласие отсрочить выплаты составило 0,5% номинала.

Согласно постановлению правления, компания выплатила вознаграждение владельцам еврооблигаций и агентам в размере до $5 млн 738,48 тыс.

Источник: МинФин