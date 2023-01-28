Финансы
Курс валют на вечер 27 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Фото: pixabay.com
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|Валюта
|Открытие 27 января
|Закрытие 27 января
|Изменения
|доллар
|36,56/36,93
|36,56/36,93
|0/0
|евро
|39,76/40,15
|39,72/40,12
|4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,65 грн. Евро покупают за 43,05 грн, а продают за 43,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,42−40,55, евро — 43,52−43,70 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин