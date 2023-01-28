Курс валют на вечер 27 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

Фото: pixabay.com

0

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 27 января Закрытие 27 января Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,76/40,15 39,72/40,12 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,65 грн. Евро покупают за 43,05 грн, а продают за 43,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,42−40,55, евро — 43,52−43,70 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин