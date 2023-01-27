Главное за неделю: Застройщики, ставка НБУ, новый транш и состояние экономики Украины

7 из 10 застройщиков возобновили работу: кто строит и почем продает

В конце 2022 года застройщики заявили о возобновлении работ на около 70% стройплощадок. Однако, некоторые участники рынка утверждают, что часть застройщиков только имитировали работу. Что происходит на рынке новостроек, как изменились прайсы застройщиков и чего ожидают эксперты, разбирался «Минфин».

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Европейский совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер по отдельным отраслям экономики РФ из-за военной агрессии против Украины.

МВФ рассматривает предоставление многолетней помощи Украине на сумму до $16 миллиардов — Bloomberg

Международный валютный фонд изучает многолетний пакет помощи Украине на сумму до $16 млрд, который поможет покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Правительство назначило главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

Кабинет Министров назначил главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Он оставил должность замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Скачки курса евро и лихорадка по золоту: что сулят заседания ФРС и ЕЦБ

Во всех сегментах мирового финансового рынка снова приближается очередной час «Х» — время заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. «Минфин» выяснил, как они отразятся на курсе и ценах на золото.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

ЕС нашел способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины — Bloomberg

Страны-члены Евросоюза были проинформированы о том, что у блока есть юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 33,8 млрд евро активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановить Украину.

Пять ключевых выводов НБУ о состоянии экономики Украины (инфографика)

Нацбанкопубликовал пять ключевых выводов, характеризующих текущее состояние украинской экономики.

Децентрализованные криптобиржи: как работают и кому подходят

Банкротство крупной централизованной криптовалютной биржи FTX вызвало волну недоверия к этим площадкам и всплеск торговой активности на децентрализованных биржах. Криптоманы все чаще выбирают децентрализованный доступ к рынку цифровых активов. Что такое децентрализованные криптовалютные биржи, расскажет «Минфин».

Сколько читатели «Минфина» имеют сбережения и надолго ли хватит средств

Минфин провел опрос читателей портала о том, на сколько времени им хватит сбережений в случае, если они потеряют источники доходов. Как оказалось, ответы аудитории сайта существенно отличаются от других подобных опросов, ранее проводимых в Украине.

Банки не торопятся повышать ставки по депозитам

Штиль в депозитных ставках банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн сменился оживлением. Правда, разнонаправленным. Какие банки повышали депозитные ставки и какую доходность предлагают — читайте в обзоре «Минфина».

Когда закончится война. Мнение Михаила Федорова (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров говорит про: Война в самом начале. Война сейчас. Как победить Москву. Когда закончится война.

Когда деньги режима Путина начнут работать на Украину

Разговоры о возможности передачи Украине замороженных российских активов ведутся фактически с самого начала войны. Еще в первые недели полномасштабного вторжения отечественные чиновники заявляли, что эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Однако, только сейчас появляется шанс на реализацию этих ожиданий. «Минфин» решил разобраться, как могут быть разделены деньги и претендует ли на них еще кто-нибудь, кроме Украины.

Минфин разместил на аукционе облигации на более чем 13 миллиардов

На аукционе 24 января Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,22 млрд грн, что на 7,72 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,54 млрд грн.

Правила налогообложения средств, полученных за границей: что должен знать ФОП

Декларирование и налогообложение доходов, которые получают украинские налоговые резиденты на свои счета за рубежом, остаются актуальными вопросами. Какой тип счета выбрать и как сделать все правильно, чтобы потом не испытывать головную боль при проверке налоговой, рассказала учредитель и CEO Finevolution Наталья Гайкалова.

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов.

Евросоюз согласовал новый транш военной помощи Украине

Страны Евросоюза 23 января согласовали очередной, уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро.

Источник: МинФин