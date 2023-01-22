Финансы

НБУ смягчил требования к небольшим пунктам обмена валют

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды agoОбновлено: 22 января, 2023
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Национальный банк смягчил требования к правилам организации защиты помещений для небанковских финансовых учреждений, совершающих незначительные по объему валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, операторах почтовой связи, получивших лицензию НБУ на торговлю валютными ценностями и/или лицензию на валютные операции.

Согласно документу, небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных заработных плат (134 000 грн), смогут самостоятельно определять необходимость:

  • обустройства помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);
  • обустройства помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;
  • применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.

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Также небанковские учреждения могут использовать сейфы І класса сопротивления для хранения наличных и/или других ценностей в объеме, что не превышает среднедневного показателя в 500 минимальных заработных плат (сейчас минималка составляет 6 700 грн).

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 17 января 2023 г. № 4 «Об утверждении Изменения в Правил по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине», которое вступает в силу с 21 января 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что НБУ обязал обменники иметь камеры видеонаблюдения с 1 сентября 2022 года.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды agoОбновлено: 22 января, 2023
0 1 минута чтения
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