НБУ смягчил требования к небольшим пунктам обмена валют

Национальный банк смягчил требования к правилам организации защиты помещений для небанковских финансовых учреждений, совершающих незначительные по объему валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

0

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, операторах почтовой связи, получивших лицензию НБУ на торговлю валютными ценностями и/или лицензию на валютные операции.

Согласно документу, небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных заработных плат (134 000 грн), смогут самостоятельно определять необходимость:

обустройства помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);

обустройства помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;

применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.

Читайте также: Кому принадлежат валютные обменники в Украине (инфографика)

Также небанковские учреждения могут использовать сейфы І класса сопротивления для хранения наличных и/или других ценностей в объеме, что не превышает среднедневного показателя в 500 минимальных заработных плат (сейчас минималка составляет 6 700 грн).

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 17 января 2023 г. № 4 «Об утверждении Изменения в Правил по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине», которое вступает в силу с 21 января 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что НБУ обязал обменники иметь камеры видеонаблюдения с 1 сентября 2022 года.

Источник: МинФин