Рынок труда пережил блекауты. 2023 год начался с восстановления (инфографика)

Полномасштабное вторжение РФ повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. До войны работодатели размещали на Work.ua ежемесячно более 100 000 вакансий. Уже в марте количество предложений упало в 15 раз. В 2023 г. рынок труда вошел, восстановившись на половину от довоенного уровня.

Фото: depositphotos

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Динамика вакансий

В декабре 2022 года количество предложений составило 53 179 вакансий. Несмотря на ожидаемое снижение активности бизнеса в зимний период, обстрелы и блекауты, рынок труда показал лучший результат, чем в декабре прошлого года.

В 2022 году сезонное снижение количества вакансий по сравнению с ноябрем составило -3%, в 2021 году было -4%.

Лидеры по количеству предложений работы

Лидеры по количеству предложений работы: Киевская область — 15 590 вакансий, Львовская — 5 916, Днепропетровская — 4 782, Одесская — 3 173 и Ивано-Франковская — 1 912. В центре и на юге рынок труда восстановился на 40%, во Львовской области — на 90%. Ивано-Франковская область восстановилась полностью — там предложений работы уже больше, чем было в декабре 2021 года.

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Рост спроса на связистов, финансистов

Пятерка самых востребованных специалистов, для которых всегда есть работа, в течение года неизменна и в декабре выглядит так:

продавец-консультант — 4 273 вакансии со средней зарплатой 12 000 грн;

менеджер по продажам — 3 725 вакансий, 20 000 грн — средняя зарплата;

бухгалтер — 2 042 вакансии, 15 000 грн — зарплата;

водитель — 1 859 вакансий, 22 000 грн — зарплата;

повар — 1 596 вакансий, 14 000 грн — зарплата.

Кстати, самый большой прирост вакансий в декабре наблюдался за должностями «мастер по подключению интернета» (+64% к ноябрю) и «патрульной полиции» (+63%).

Топ-5 категорий с наибольшим количеством вакансий в январе:

«Сфера обслуживания» — 9 208 вакансий;

«Рабочие специальности, производство» — 8 376;

«Продажа, закупка» — 7 746;

«Розничная торговля» — 6 120;

«Администрация, руководство среднего звена» — 4 868.

Война сменила роли на рынке труда

В 2022 году рынок труда перешел к работодателям. Вакансий стало меньше в разы, 30% украинцев потеряли работу. Спрос на работу вырос в пять раз. В марте на одну вакансию претендовало более ста соискателей. По состоянию на конец 2022 конкуренция среди соискателей существенно снизилась.

Самая большая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой и Запорожской областях. Самая маленькая конкуренция, даже ниже довоенного уровня, — в Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Зарплаты упали в «зимнюю спячку»

Средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн. При этом наибольшую зарплату предлагали в Киевской области — 17 500 грн и дистанционно — 22 500 грн. Однако в 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

Самые большие зарплаты (не ИТ и не руководители) в декабре предлагали по должностям: водитель-международник — 40 000 грн, автомаляр — 35 000 грн, риелтор — 30 000 грн, дизелист — 29 000 грн. К слову, рост зарплат последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания генераторов.

Наименьшую зарплату предлагают уборщикам — 8 000 грн, ассистентам ветеринарного врача — 9 000 грн и посудомоечникам — 9 000 грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», около 60% работодателей в 2023 году планирует повысить своим сотрудникам зарплату.

Источник: МинФин