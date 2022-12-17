Кредиторы FTX вернут не более 40% средств — инвестбанк Jefferies

Кредиторы криптобиржи FTX, которая потерпела крах, могут вернуть до 40% своих средств. Такой прогноз дали в инвестбанке Jefferies Financial Group. Об этом сообщает The Block.

Фото: dev.ua

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В интервью изданию директор по проблемным и особым ситуациям Джозеф Фемения добавил, что эта доля будет даже ниже после оплаты административных и юридических услуг в процессе банкротства биржи.

Совокупные обязательства FTX находятся в диапазоне от $10 до $13 млрд, активы оцениваются в $2−4 млрд. Это дает примерную возможность возмещения 20−40% оказавшихся заблокированными в компании средств, сказал Фемения. Цифры могут меняться по мере поступления новой информации о балансах биржи.

Работа юристов

Еще одним фактором, влияющим на уровень выплат пользователям FTX, чьи активы застряли на платформе, будут гонорары, выплачиваемые юристам и другим администраторам, участвующим в вероятном многолетнем процессе банкротства.

Команда Фемения ожидает, что эти расходы составят от $500 млн до $1 млрд, или около 5−10 центов на доллар. Это означает, что потенциальная чистая ставка возмещения для кредиторов FTX может варьироваться от 10% до 35%, согласно оценкам Jefferies.

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В подобных случаях многие кредиторы предпочитают продавать свои требования, не дожидаясь окончания процесса банкротства, который может тянуться годами.

Jefferies является активным игроком образовавшегося рынка обязательств FTX, совершил несколько покупок и близок к завершению еще ряда сделок.

В банке выделили для работы по FTX пятерых сотрудников. Фемения добавил, что в случае с биржей возникают проблемы с подтверждением обязательств.

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«Обычно, в случае банкротства, у вас есть реестр требований. Хитрая вещь с FTX в том, что сейчас нет никаких доказательств», — сказал он.

Команда банка просит потенциальных продавцов предоставить пакет информации об истории движения их активов на платформе для подтверждения права на возмещение.

Источник: МинФин