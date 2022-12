С начала войны ЕС выделил Украине 7,2 миллиарда евро

С начала широкомасштабного вторжения российской федерации Европейский Союз выделил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере.

Фото: kmu.gov.ua

«Украина получила третий транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро от ЕС. Благодарны Урсулы фон дер Ляен и Валдису Домбровскису за то, что они рядом с нами. С начала российской войны ЕС выделил 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи», — отметил Шмыгаль.

Украина получила тридцать €500м путешествие под €5B за исключением macro-financial assistance of 🇪🇺. Grateful to @vonderleyen and @VDombrovskis for standing with us.

Со far the EU disbursed €7.2B of macro-financial assistance since Russian war started.

Together we will win!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 14, 2022

Напомним

Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года.

