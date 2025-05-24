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Як краще обрати іграшку-антистресс для дитини: поради від психологів

Іграшка-антистрес допоможе дитині краще сприймати світ і не відчувати дискомфорту.

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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Іграшки
Іграшки

Психоемоційний стан дитини — це надзвичайно важлива складова її розвитку, особливо в умовах інформаційного перевантаження, зміни соціального середовища та зростаючої кількості тригерів навіть у найменших.

Про це повідомляє «ПЛ».

У цьому контексті іграшки-антистреси вже стали частиною інструментарію дитячої психології, особливо при роботі з гіперактивністю, тривожністю або постстресовими станами. За словами дитячої психологині Інни Войтенко, яка має сертифікат Української асоціації дитячих психотерапевтів, ці іграшки виконують роль «сенсорної подушки безпеки», через яку дитина може перенаправити внутрішнє напруження у безпечну форму.

Під час вибору антистрес-іграшки важливо не орієнтуватися лише на модні тренди, а враховувати вік, характер і навіть фізіологічний стан дитини. Занадто яскраві або жорсткі матеріали можуть викликати протилежну реакцію — відторгнення або збудження, а не заспокоєння.

Кращими вважаються іграшки з м’якою тактильною поверхнею, нейтральним кольоровим оформленням та відсутністю дрібних елементів, які можуть бути небезпечними або викликати зайву цікавість у немовлят.

Також батьки повинні пам’ятати, що антистреси — це не магічний засіб, а лише допоміжний компонент у складному процесі емоційного розвитку.

Важливим є контекст використання — коли дитина отримує іграшку не замість уваги, а як частину спільної діяльності з дорослими, що стимулює емоційний контакт і довіру. У цьому випадку антистрес стає не ізоляційним інструментом, а засобом діалогу.

На цьому фоні експерти відповіли на питання про те, чому діти насправді грають з іграшками.

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Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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