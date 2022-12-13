Падение ВВП Украины в 2023 году может достичь до 50%, если РФ будет продолжать террор — Шмыгаль

Падение экономики в следующем году может достигнуть 50%, если Россия будет продолжать террористическую деятельность против Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на проходящем в Париже Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины, сообщает Укринформ.

Фото: facebook.com/dshmyhal

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«Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35−40%, а в случае если террористическая деятельность России против нашей страны будет продолжена, мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам. То есть, до 50% нашего ВВП в нынешнем измерении», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что уже более двух месяцев Россия систематически и интенсивно атакует ракетами и дронами украинскую энергетическую систему.

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По словам главы украинского правительства, эта зима для украинцев будет самой сложной, ведь в результате ракетных обстрелов пострадали 40−50% энергетической инфраструктуры. Украинцы живут в условиях ограничения поставок электроэнергии и тепла.

«Конечно, мы должны прилагать усилия и создать инфраструктуру, которая будет помогать людям выжить в течение этой зимы. И это процесс быстрого восстановления для выживания — так мы его называем. За ним следом будет следовать и восстановление после завершения войны», — отметил премьер.

Источник: МинФин