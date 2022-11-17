Рада расширила перечень налоговых льгот для волонтеров

Верховная Рада расширила список налоговых льгот для волонтеров. Принятие соответствующего законопроекта № 7492 поддержали 313 народных депутатов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: 5.ua

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«Закон предлагает, что после включения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров», — написал Железняк.

Он также добавил, что эта норма действует до конца 2022 года.

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Источник: МинФин